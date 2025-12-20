Begin typing your search above and press return to search.
    വ​യോ​ധി​ക​ക്കും പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​ർ​ദ​നം ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം –മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യോ​ധി​ക​യെ​യും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും നി​ര​ന്ത​രം മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥ് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​ൽ​പ​റ്റ വെ​മാ​രം​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​നി മാ​ധ​വി​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ മ​ക​ന്റെ മ​ക്ക​ളെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ സു​രേ​ഷ് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    മാ​ധ​വി എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്റ്റേ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ മൂ​ന്നു സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം മാ​ധ​വി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​ണം ന​ൽ​കി വാ​ങ്ങി അ​വി​ടെ ഷെ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം സു​രേ​ഷ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സു​രേ​ഷി​ന് ഇ​തി​ന് സ​മീ​പം ര​ണ്ട് സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​മു​ണ്ട്. മാ​ധ​വി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഷെ​ഡി​ൽ ചെ​ന്ന് സു​രേ​ഷ് ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ക​ൽ​പ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് കേ​സു​ക​ളെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന് ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. സു​രേ​ഷു​മാ​യി ന​ട​ന്ന വ​ഴ​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​മാ​ധ​വി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ക​ൽ​പ​റ്റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​ക്കും അ​യ​ച്ചു.

    Human Rights CommissionabuseCrime
    News Summary - Strict action should be taken against abuse of elderly and minors
