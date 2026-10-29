Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മോഷ്ടാക്കളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും

    text_fields
    bookmark_border
    മോഷ്ടാക്കളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും
    cancel
    camera_alt

    പുളിക്കീഴിലെ മത്സ്യ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ കടത്തുന്ന മോഷ്ടാവിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം 

    തിരുവല്ല: മോഷ്ടാക്കളെകൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി വഴിയോരത്തെ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരും. തിരുവല്ല - കായംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിൽ പുളിക്കീഴ് പാലത്തിന്റെ അപ്പ്രോച്ച് റോഡരികിലെ പുഴമീൻ വിൽപന കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും നിരവധി പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമിത മീൻപെട്ടികൾ രണ്ടു തവണകളായി മോഷ്ടാക്കൾ കടത്തി.

    വേങ്ങൽ സ്വദേശി രതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ച രണ്ടുമണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നത്. ആകെ 25000 രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. വെള്ള മുണ്ടും പാന്‍റ്സും ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട അജ്ഞാത വാഹനത്തിലേക്ക് മീൻപെട്ടികൾ അതിവേഗത്തിൽ കടത്തുന്നതായ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭ്യമായത്.

    രാവിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുമ്പോഴാണ് മോഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ രതീഷിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് കടയിലെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുപ്പതോളം പെട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മനസ്സിലായി. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത കടയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ടാഴ്ചമുമ്പും സമാനമായ തരത്തിൽ 20ലധികം പെട്ടികൾ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

    ഒരു പെട്ടിക്ക് 500 രൂപയോളം വില വരും എന്ന് രതീഷ് പറഞ്ഞു. സംഭവം സംബന്ധിച്ച് രതീഷ് പുളിക്കീഴ് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചു. തിരുവല്ലയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധി വഴിയോര കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടക്കുന്നതായ പരാതികൾ വ്യാപകമാണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Street vendors also struggle with thieves
    Next Story
    X