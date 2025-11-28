പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടാനച്ഛന് 78 വർഷം കഠിന തടവ്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 28 Nov 2025 9:03 PM IST
Updated Ondate_range 28 Nov 2025 9:03 PM IST
പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടാനച്ഛന് 78 വർഷം കഠിന തടവ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Stepfather sentenced to 78 years in prison for raping 13-year-old girl
Listen to this Article
തിരുവനന്തപുരം: പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടാനച്ഛന് 78 വർഷം കഠിന തടവും 4.75 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ കോടതി വിധിച്ചു. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലര വർഷം കൂടുതൽ തടവ് അനുഭവിക്കണം. പിഴ തുക കുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു.
ആദ്യ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം കുട്ടിയുടെ അമ്മ പ്രതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് പലതവണയായി ഇയാൾ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.
രണ്ടാനച്ഛനായ പ്രതിയുടെ പ്രവർത്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ യാതൊരു ദയയും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടി കാട്ടി. പ്രോസീക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആർ.എസ്. ജയ് മോഹൻ ഹാജരായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story