Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപതിനൊന്നുകാരിക്കുനേരെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:16 AM IST

    പതിനൊന്നുകാരിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    crime news
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ല്ലം: പ​തി​നൊ​ന്നു​കാ​രി​ക്ക് നേ​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ അ​തി​ക്ര​മം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് കു​ട്ടി ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ് വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ്ര​തി കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഏ​ഴു​മാ​സ​ത്തോ​ളം തു​ട​രു​ന്ന ഉ​പ​ദ്ര​വം, മാ​താ​വി​നെ കു​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ ചൊ​ല്ലി ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​നും മാ​താ​വും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഇ​യാ​ൾ കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മാ​താ​വി​നൊ​പ്പം കു​ട്ടി ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​തി​യോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും അ​മ്മ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി സ​മാ​ന​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Child AbusecriminalPolice CaseArreststepfather arrested
    News Summary - Stepfather arrested for sexually assaulting 11-year-old girl
    Similar News
    Next Story
    X