Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:03 PM IST

    നാലാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

    പോ​ക്‌​സോ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി അ​യി​രൂ​ർ കേ​സെ​ടു​ത്തു
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    വ​ർ​ക്ക​ല: നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​നെ അ​യി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചെ​മ്മ​രു​തി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഒ​മ്പ​ത്​ വ​യ​സു​കാ​രി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലെ മാ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്ങി​ലാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് തു​റ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ വി​വ​രം അ​യി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​നെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വി​ന് യാ​തൊ​രു സം​ശ​യ​വും തോ​ന്നാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​ൻ സ്നേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​താ​വി​നോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ കു​ട്ടി മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് നേ​രി​ട്ട​താ​യി സ്കൂ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പോ​ക്‌​സോ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി അ​യി​രൂ​ർ കേ​സെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്റ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Crime NewsMolesting casestepfather arrestedPOCSO Case
    News Summary - Stepfather arrested for molesting fourth grader
