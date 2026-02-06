പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ആറംഗ സംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തുtext_fields
പത്തനംതിട്ട: ഗുണ്ടാ പിരിവ് നൽകാൻ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവതിയെ ആറംഗ സംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയും കൂട്ടാളികളായ ആറു പേരും ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തതുവെന്നാണ് പരാതി.
ഇവർ സ്പായിലെത്തി 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഉടമ 10,000 രൂപ നൽകാമെന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു. ആ പണം പോരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് റിസപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി ബലാൽസംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
