Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 2:22 PM IST

    പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്പാ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ ആ​റം​ഗ സം​ഘം കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തു

    പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്പാ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ ആ​റം​ഗ സം​ഘം കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തു
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഗു​ണ്ടാ പി​രി​വ് ന​ൽ​കാ​ൻ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് യു​വ​തി​യെ ആറംഗ ​സം​ഘം കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി. തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ സ്പാ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ കാ​പ്പാ കേ​സ് പ്ര​തി​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​യ ആ​റു പേ​രും ചേ​ർ​ന്ന് കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​തുവെന്നാണ് പ​രാ​തി.

    ഇവർ സ്പാ​യി​ലെ​ത്തി 50,000 രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് യു​വ​തി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഉ​ട​മ 10,000 രൂ​പ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ഇ​വ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​പ​ണം പോ​രെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് റി​സ​പ്ഷ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂരമായി ബലാൽസംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

