Madhyamam
    date_range 5 Oct 2025 12:38 PM IST
    date_range 5 Oct 2025 12:38 PM IST

    അച്ഛനെ വെട്ടിയശേഷം വീടിനു മുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് മകൻ

    അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി
    അച്ഛനെ വെട്ടിയശേഷം വീടിനു മുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് മകൻ
    വി​ഷ്ണു

    അ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ: പ​റ​പ്പൂ​ക്ക​ര മു​ത്ര​ത്തി​ക്ക​ര​യി​ൽ അ​ച്ഛ​നെ വെ​ട്ടി​യ​ശേ​ഷം വീ​ടി​നു മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ക​ൻ അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നാ​ട്ടു​കാ​രെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. മു​ത്ര​ത്തി​ക്ക​ര​യി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മേ​ക്കാ​ട​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ശി​വ​നെ​യാ​ണ് (68) മ​ക​ൻ വി​ഷ്ണു (35) വെ​ട്ടി​യ​ത്. ക​ഴു​ത്തി​ന് വെ​ട്ടേ​റ്റ ശി​വ​നെ മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    40 ദി​വ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി വി​ഷ്ണു വീ​ട്ടി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്ന ശി​വ​ൻ ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ മു​ത്ര​ത്തി​ക്ക​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ ല​തി​ക​യും ഒ​രു ബ​ന്ധു​വും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന വി​ഷ്ണു രേ​ഖ​ക​ൾ കി​ണ​റ്റി​ലി​ട്ട​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തേ​​ചൊ​ല്ലി ശി​വ​നും വി​ഷ്ണു​വും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മാ​യി.

    ഇ​തി​​നി​ടെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ടു​വാ​ളു​കൊ​ണ്ട് വി​ഷ്ണു പി​താ​വ് ശി​വ​നെ വെ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലു​ത​വ​ണ വെ​ട്ടി​യ ശേ​ഷം വി​ഷ്ണു അ​മ്മ​യെ​യും വെ​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധു ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​യാ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഷ്ണു ക​ത്തി​യു​മാ​യി വീ​ടി​ന്റെ മ​ച്ചി​ൽ ക​യ​റി​യി​രു​ന്നു. ഏ​റെ നേ​രം അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും വ​ഴ​ങ്ങാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ടി​ന്റെ ത​ട്ടി​ന്റെ നാ​ല് ജ​ന​ലു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് അ​ക​ത്തു ക​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​ച്ചി​ന്റെ വാ​തി​ൽ വ​ഴി വി​ഷ്ണു ഓ​ടി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി. പി​ന്നെ​യും ഇ​യാ​ളെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ശ്ര​മം തു​ട​ർ​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ഷ്ണു താ​ഴെ​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പു​തു​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​ദം ഖാ​ൻ, എ​സ്.​ഐ എ​ൻ. പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം വി​ഷ്ണു​വി​നെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​യോ​ധ​ന​ക​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ വി​ഷ്ണു വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് ആ​ഭി​ചാ​ര​ക്രി​യ​ക​ളും ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പൂ​ജാ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന മു​റി​യി​ൽ കോ​ഴി, മ​ദ്യം എ​ന്നി​വ​യും വി​വി​ധ ത​രം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

