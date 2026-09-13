മുംബൈ ട്രെയിനുകൾ വഴി വൻതോതിൽ ഗുട്ക കടത്ത്; രണ്ട് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

മുംബൈ ട്രെയിനുകൾ വഴി വൻതോതിൽ ഗുട്ക കടത്ത്; രണ്ട് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻtext_fields
ഗുവാഹത്തി: ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് ട്രെയിനുകൾ വഴി നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുകയില ഉൽപ്പന്നമായ ഗുട്ക വ്യാപകമായി കടത്താൻ കൂട്ടുനിന്നെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിൽ രണ്ട് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബോറിവ്ലി ജി.ആർ.പിയിലെ അനിൽ ഗുജാർ, വസൈ ജി.ആർ.പിയിലെ തുഷാർ താക്കൂർ എന്നീ കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്കെതിരെയാണ് റെയിൽവേ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ രാകേഷ് കലാസാഗർ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാർ നൽകിയ കൃത്യമായ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കള്ളക്കളി പുറത്തുവന്നതും കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടായതും.
പൊലീസിന്റെ വേഷത്തിൽ നിന്ന് നിയമലംഘനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വെളിച്ചത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുട്ക വിതരണക്കാരുമായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളുടെ എ.സി കോച്ചുകളിലെ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലും ബെഡ്റോൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് കറുത്ത ബാഗുകളിൽ ഈ നിരോധിത സാധനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയിരുന്നത്. വസൈ അല്ലെങ്കിൽ ബോറിവ്ലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ ചരക്കുകൾ പിന്നീട് ആരുടെ കണ്ണിലും പെടാതെ ടാക്സികൾ വഴിയാണ് രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നത്.
സൂര്യനഗരി എക്സ്പ്രസ്, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ മെയിൽ, ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ്, അവധ് എക്സ്പ്രസ്, ഭാവ്നഗർ എക്സ്പ്രസ്, ഹരിദ്വാർ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളാണ് ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ട്രെയിനുകളും എത്തിച്ചേരുന്നത് മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര ടെർമിനസിലാണ്. കള്ളക്കടത്തുകാർ സ്റ്റോറേജ് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് ഇതിനായി വലിയ തുക നൽകിയിരുന്നുവെന്നും, പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ചില ആർ.പി.എഫ് ജീവനക്കാർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൈക്കൂലി നൽകിയിരുന്നുവെന്നുമുള്ള അതീവ ഗൗരവകരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടോയെന്നറിയാൻ അധികാരികൾ അന്വേഷണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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