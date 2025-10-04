Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    date_range 4 Oct 2025 8:47 AM IST
    5.25 കോ​ടിയുടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ കൊ​ല​പാ​ത​കം: ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മൃത​ദേ​ഹം എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി ക​നാ​ലി​ന​രി​കി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രുന്നു
    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഗം​ഗാ​ധ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര​യി​ൽ വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് 5.25 കോ​ടി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ത് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.കൗ​ൾ​​പേ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​ഗം​ഗാ​ധ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ റി​യാ​സ്, ര​വി, പി. ​അ​ജ​യ്, യോ​ഗ​രാ​ജ് സി​ങ്, കൃ​ഷ്ണ​പ്പ, ഹൂ​ളി​ഗ​മ്മ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന് ​ഗം​ഗാ​ധ​റി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി ക​നാ​ലി​ന​രി​കി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യിരു​ന്നു.

    ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തി​യ​ത്.എ​ന്നാ​ൽ, ഭാ​ര്യ ശാ​ര​ദാ​മ്മ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യാ​ണ് വ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ചു​രു​ള​ഴി​ച്ച​ത്.ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഗം​ഗാ​ധ​ർ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഭാ​ര്യ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഗം​ഗാ​ധ​റി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ ഹൂ​ളി​ഗ​മ്മ​യെ മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഭാ​ര്യ​യാ​യി ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഗം​ഗാ​ധ​റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പാ​ൻ​കാ​ർ​ഡ് അ​ട​ക്കം വ്യാ​ജ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ടു​ക്കു​ക​യും വ​രു​മാ​ന നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​യോ​ഗി​ച്ച് ഗം​ഗാ​ധ​ർ അ​റി​യാ​തെ ആ​റ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ളെ​ടു​ത്തു.ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ പ​ണം കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യാ​വു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ ഗം​ഗാ​ധ​റി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​മാ​യി ചി​​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

