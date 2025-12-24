Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    24 Dec 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 10:28 PM IST

    കർണാടകയിൽ മൂന്നു കോടിയുടെ വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു, മൂന്നുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

    കർണാടകയിൽ മൂന്നു കോടിയുടെ വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു, മൂന്നുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
    ചി​ക്ക​ബ​ല്ല​പൂ​ർ: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ചി​ക്ക​ബ​ല്ല​പു​രി​ൽ ജ്വ​ല്ല​റി കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മൂ​ന്നു​കോ​ടി വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 140 കി​ലോ വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ഷ​ട്ട​റും പൂ​ട്ടും ത​ക​ർ​ത്ത് ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്നു ബാ​ഗു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ക​ട തു​റ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി​യും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Silver heist: Three detained in Chikkaballapur
