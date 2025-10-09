Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    date_range 9 Oct 2025 10:13 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 10:13 AM IST

    വാഹന പരിശോധനക്കിടെ എസ്.ഐയെ കാറിടിപ്പിച്ചു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    പ​രി​​ക്കേ​റ്റ​ത് വ​ള​പ​ട്ട​ണം എ​സ്.​ഐ വി​പി​ന്
    വാഹന പരിശോധനക്കിടെ എസ്.ഐയെ കാറിടിപ്പിച്ചു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    ഫാ​യി​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗഫൂർ, നി​യാ​സ്

    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ർ: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ന്നു വ​ന്ന കാ​ര്‍ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ച് വ​ള​പ​ട്ട​ണം എ​സ്.​ഐ ടി.​എം.​വി​പി​നെ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മം. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മാ​ടാ​യി മ​ഹ​ദാ​ര്‍ മ​സ്ജി​ദി​ന് സ​മീ​പം ന​ഫീ​സ മ​ന്‍സി​ലി​ല്‍ കെ. ​ഫാ​യി​സ് അ​ബ്ദു​ള്‍ഗ​ഫൂ​ര്‍ (23), മാ​ട്ടൂ​ല്‍ കാ​വി​ലെ​പ്പ​റ​മ്പ് പി.​പി.​കെ. ഹൗ​സി​ല്‍ പി.​പി. നി​യാ​സ് (22) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി​യോ​ടെ പാ​പ്പി​നി​ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന കാ​റി​ന് പൊ​ലീ​സ് നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ര്‍ നി​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് റി​വേ​ഴ്‌​സ് എ​ടു​ത്ത​തി​നു​ശേ​ഷം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ നേ​രെ ഓ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി. വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച എ​സ്.​ഐ കാ​റി​ന്റെ ബോ​ണ​റ്റി​ന്റെ മു​ക​ളി​ല്‍ വീ​ണു.

    ബോ​ണ​റ്റി​ല്‍ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന എ​സ്.​ഐ​യു​മാ​യി വേ​ഗ​ത​യി​ല്‍ മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത കാ​ര്‍ എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​വ​ന്ന ഓ​ട്ടോ​യി​ല്‍ ത​ട്ടി​യ​ശേ​ഷം മ​തി​ല്‍ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ക​യും എ​സ്.​ഐ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ളു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വും ഓ​ടി​യെ​ത്തി കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫാ​യി​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ക്ക് ലൈ​സ​ന്‍സ് ഇ​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ എ​സ്.​ഐ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

