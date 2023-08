ജിംനേഷ്യത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് എത്തിയ പെൺകുട്ടിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിക്ക് 11 വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം പിഴയും

cancel camera_alt പ്രതി മനേഷ് മോഹൻദാസ് തുറവൂർ (ആലപ്പുഴ): ജിംനേഷ്യത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് ചെന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പ്രതിക്ക് 11 വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ചേർത്തല പ്രത്യേക അതിവേഗ പോക്സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ചേർത്തല കടക്കരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡിൽ ചില്ലത്ത് നിവർത്ത് വീട്ടിൽ മനേഷ് മോഹൻദാസ് (30) ആണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. പൊന്നാംവെളിയിലുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് വന്ന 16കാരിയോട് പ്രതി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. പട്ടണക്കാട് പൊലീസ് 2021ൽരജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. Show Full Article

Sexually assaulted a girl who came to train in the gymnasium