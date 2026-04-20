    Crime
    Posted On
    date_range 20 April 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 10:30 AM IST

    യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മം: പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    നി​ഹാ​ദ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. കൊ​മ്മേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മാ​ത്തു​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ഹാ​ദി​നെ(20) യാ​ണ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര പോ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി 30നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ സം​ഭ​വം. അ​ന്ന് രാ​വി​ലെ

    പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​ഹി​മ അ​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് സ​മീ​പം വെ​ച്ച് ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ബൈ​ക്കി​ൽ വ​ന്ന പ്ര​തി പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യോ​ട് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര പോ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​യെ​കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. മീ​ഞ്ച​ന്ത ബൈ​പ്പാ​സി​ൽ ക​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം വെ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ബൈ​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്‍ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് യു​വ​തി​ക​ളോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടെ രീ​തി എ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി വ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ മ​റ്റു കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​യാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​നം പ്ര​തി​യു​ടേ​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണോ അ​തോ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​ണോ എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Local NewsSexual Assaultaccused arrestedKozhikode
    News Summary - Sexual assault on young woman: Accused arrested
    Similar News
    Next Story
