ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിക്ക് ആറുവർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിക്ക് ആറുവർഷം കഠിന തടവും പിഴയുംtext_fields
ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗീകാതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ നാട്ടിക സ്വദേശി പുറക്കാംപ്പുള്ളി മണികണ്ഠനെ (57) ആറ് വർഷം കഠിന തടവിനും 50000 രൂപ പിഴ അടക്കാനും ഇരിങ്ങാലക്കുട അതിവേഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജ് വിവിജ സേതുമോഹൻ ശിക്ഷിച്ചു . വലപ്പാട് പൊലീസ് ചാര്ജ്ജ് ചെയ്ത കേസില് പ്രതിയായ നാട്ടിക വലപ്പാട് എസ്.ഐ. ആയിരുന്ന കെ.സലീം ആണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. വിജു വാഴക്കാല ഹാജരായി. പിഴ സംഖ്യ ഈടാക്കിയാൽ ഇരക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കൂടാതെ ഇരക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ജില്ല ലീഗൽ സർവിസസ് അതോറിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
