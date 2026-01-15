Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:48 AM IST

    ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിക്ക് ആറുവർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

    ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിക്ക് ആറുവർഷം കഠിന തടവും പിഴയും
    മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട : ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ലൈം​ഗീ​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ നാ​ട്ടി​ക സ്വ​ദേ​ശി പു​റ​ക്കാം​പ്പു​ള്ളി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നെ (57) ആ​റ് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​നും 50000 രൂ​പ പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​നും ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട അ​തി​വേ​ഗ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജ് വി​വി​ജ സേ​തു​മോ​ഹ​ൻ ശി​ക്ഷി​ച്ചു . വ​ല​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ചാ​ര്‍ജ്ജ് ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ നാ​ട്ടി​ക വ​ല​പ്പാ​ട് എ​സ്.​ഐ. ആ​യി​രു​ന്ന കെ.​സ​ലീം ആ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. വി​ജു വാ​ഴ​ക്കാ​ല ഹാ​ജ​രാ​യി. പി​ഴ സം​ഖ്യ ഈ​ടാ​ക്കി​യാ​ൽ ഇ​ര​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും കൂ​ടാ​തെ ഇ​ര​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Sexual AssaultimprisonmentPOCSO
    News Summary - Sexual assault on nine-year-old boy; Accused gets six years rigorous imprisonment and fine
