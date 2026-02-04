Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഒമ്പതുവയസുകാരിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഉമ്മ വെപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്ക് 14 വർഷം കഠിനതടവ്

    ഒമ്പതുവയസുകാരിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഉമ്മ വെപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്ക് 14 വർഷം കഠിനതടവ്
    തിരുവനന്തപുരം: ഒമ്പതുവയസുകാരിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഉമ്മ വെപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ പ്രതിക്ക്​ 14 വർഷം കഠിനതടവും 26,000 രൂപ പിഴയും. വെട്ടുകാട് സ്വദേശി ബേസിൽ ജോസഫിനെ (54) യാണ്​ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർള ശിക്ഷിച്ചത്​.

    പിഴ ഒടുക്കാത്ത പക്ഷം മൂന്നു​ വർഷവും മൂന്നു​ മാസവും അധികതടവ്​ അനുഭവിക്കണമെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നു. പിഴത്തുകയും ലീഗൽ സർവീവ്സ് അതോറിറ്റി നഷ്ടപരിഹാരവും അതിജീവിതക്കു നൽകണമെന്ന് വിധിന്യായതിൽ പറയുന്നു.

    2024 ഒക്ടോബർ 20 ന്​ വൈകിട്ട് അഞ്ചക്കായായിരുന്നു സംഭവം. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ പ്രതി നിർബന്​ധിച്ച്​ ഉമ്മവെ​പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്​ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട്​ പിതാവിനോട്​ കാര്യം പറഞ്ഞു.

    ബന്​ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. ആർ.എസ്. വിജയ് മോഹൻ, അഡ്വ. സുരഭി എന്നിവർ ഹാജരായി. വലിയതുറ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ എസ്​. ജയശ്രീയാണ്​ കേസന്വേഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ 13 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു. 20 രേഖകളും മൂന്ന്​ തൊണ്ടിമുതലുകളും ഹാജരാക്കി.

