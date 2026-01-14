Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക്​ ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക്​ ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    സു​ജി​ത്ത്

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ വ​ശീ​ക​രി​ച്ച് ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക്​ ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി.​ചി​റ്റാ​ർ മീ​ൻ​കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശാ​ന്തി ഭ​വ​നി​ൽ കു​ട്ട​ൻ എ​ന്ന സു​ജി​ത്തി (37) നെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജ് എ​ൻ.​ഹ​രി​കു​മാ​ർ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ആ​റ് മാ​സം അ​ധി​കം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2012 ൽ ​ചി​റ്റാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കോ​ന്നി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി. ആ​യി​രു​ന്ന കെ. ​ബൈ​ജു​കു​മാ​ര്‍ ആ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി സ്പെ​ക്ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക്ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യി.​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കോ​ർ​ട്ട് ലെ​യ്സ​ൺ ഓ​ഫീ​സ​ർ ആ​യ പോ​ലീ​സ് സ​ബ്ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ രാ​ജു.​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​യെ പൂ​ജ​പ്പു​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ആ​ക്കി.

