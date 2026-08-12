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    Crime
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 10:51 AM IST

    ഏ​ഴു​വ​യ​സ്സുകാ​രി​ക്ക് മ​ർ​ദ​നം; പി​താ​വും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

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    ഏ​ഴു​വ​യ​സ്സുകാ​രി​ക്ക് മ​ർ​ദ​നം; പി​താ​വും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
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    സു​ധീ​ര്‍, ലി​ന്‍ഡ​മോ​ള്‍ 

    വ​ലി​യ​തു​റ: ഏ​ഴു​വ​യ​സു​കാ​രി​യെ മു​റി​ക്കു​ള​ളി​ല്‍ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പി​താ​വി​നെ​യും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യെ​യും വ​ലി​യ​തു​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചാ​ക്ക വ​യ്യാ​മൂ​ല​യി​ല്‍ വാ​ട​ക​യ്ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റും ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ സു​ധീ​ര്‍ (46), വെ​ള​ള​റ​ട സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും സു​ധീ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ ലി​ന്‍ഡ​മോ​ള്‍ (34) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി വ​രാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ ചാ​ക്ക​ക്കു സ​മീ​പ​മു​ള​ള കാ​രാ​ളി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ല്‍ എ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​യെ മു​റി​ക്ക​ക​ത്ത് പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചൈ​ല്‍ഡ് വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ത്തി കു​ട്ടി​യെ കൂ​ട്ടി​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും സം​ഭ​വം വ​ലി​യ​തു​റ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ കു​ട്ടി​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്ത് ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ അ​ടി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും നു​ള​ളി​യ​തി​ന്റെ​യും പാ​ടി​ക​ളു​ള​ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ജു​വൈ​ല്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ട് പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ​തു​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​ശോ​ക കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ ദി​നേ​ശ്, ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍, ഷീ​ജാ, രെ​ജി എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

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    TAGS:Crime NewsMinor GirlParents ArrestedBeaten Case
    News Summary - ഏ​ഴു​വ​യ​സ്സുകാ​രി​ക്ക് മ​ർ​ദ​നം; പി​താ​വും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
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