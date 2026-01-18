Begin typing your search above and press return to search.
    സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്‍റെ മരണം കൊലപാതകം; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്‍റെ മരണം കൊലപാതകം; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​സ്

    Listen to this Article

    അ​ടി​മാ​ലി: നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വം കൊ​ല​പാ​ത​കം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ സി​ങ്കു​ക​ണ്ടം മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​സ്​​ (40) അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​ല്ലം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി വേ​ലി​യി​ൽ കി​ഴ​ക്കേ​ട​ത്ത് പാ​പ്പ​ച്ച​നാ​ണ്​ (65) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​ടി​മാ​ലി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പാ​പ്പ​ച്ച​നെ മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ടി​മാ​ലി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ലി​വേ​ല​യു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​സി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വ​ഴ​ക്കാ​യി. രാ​ത്രി​യി​ൽ പാ​പ്പ​ച്ച​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​രോ​ഗ്യ​ഭാ​സ് ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ഴു​കി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 30ന് ​ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​സ് താ​ൻ ജോ​ലി​ക്ക് നി​ന്ന ആ​ളെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല . പി​ന്നീ​ടാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​സ് ഫോ​ണും ഓ​ഫ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വീ​ണ്ടും അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ കൂ​ലി​വേ​ല ചെ​യ്ത് വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Security guard's death a murder; one arrested
