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    Crime
    Posted On
    date_range 4 July 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 1:45 PM IST

    കോ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ങ്ങി; ത​ല​ശ്ശേ​രി വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം പൂ​ട്ടി

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    നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കോ, എത്ര പേരില്‍നിന്ന് പണം സമാഹരിച്ചെന്ന വിവരമോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
    കോ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ങ്ങി; ത​ല​ശ്ശേ​രി വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം പൂ​ട്ടി
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    തലശ്ശേരി വ്യാപാരി വ്യവസായി വെൽഫെയര്‍ സഹകരണ സംഘം അടച്ചിട്ട നിലയിൽ

    തലശ്ശേരി: വ്യാപാരികളുടെ സഹകരണ സംഘത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്. കോടികൾ കൈക്കലാക്കി സെക്രട്ടറി മുങ്ങിയതായി പരാതി. ഒ.വി റോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തലശ്ശേരി വ്യാപാരി വ്യവസായി വെൽഫെയര്‍ സഹകരണ സംഘത്തിനെതിരെയാണ് ആരോപണം.

    സംഭവം പുറത്തായതോടെ സംഘത്തിന്റെ ഓഫിസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സെക്രട്ടറി ജ്യോതിഷിനെതിരെ സഹകരണസംഘം ഭാരവാഹികള്‍ അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സെക്രട്ടറി മുങ്ങിയതോടെ സംഘത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയ വ്യാപാരികളും പൊതുജനങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ്. നിരവധിപേര്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സംഘത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. നിക്ഷേപ തുകയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്ന് പലരും സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഓഫിസ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാല്‍ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, സഹകരണ സംഘം ഭാരവാഹികള്‍ സംഭവത്തില്‍ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിവോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ സെക്രട്ടറി സ്വന്തം നിലക്ക് വിവിധ വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന് ആറര ശതമാനം പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഈ തുകകളാണ് ഇപ്പോള്‍ തിരികെ ലഭിക്കാത്തതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കോ, എത്ര പേരില്‍ നിന്നാണ് പണം സമാഹരിച്ചതെന്ന വിവരമോ ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ തട്ടിപ്പിന്റെ യഥാര്‍ഥ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാകുയെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടര്‍ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ട്ടി​പ്പി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​തി​ഷി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് യു.​വി. ഖാ​ലി​ദ് 'മാ​ധ്യ​മ'​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. 12 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പി​ഗ്മി, ഫി​ക്സ്ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ലും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചി​ല ആ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി വ​ലി​യ തു​ക സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ണം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​താ​യ​പ്പോ​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ സം​ഘ​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി. സം​ഘ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​ൻ സം​ഘം ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ച പ​ണം തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:Local NewsThalasserykannurCooperative Society Fraud
    News Summary - Secretary drowns with crores; Thalassery traders close cooperative society
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