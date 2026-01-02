Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:59 PM IST

    നാടൻ തോക്ക് കൈവശം വെച്ച കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിൽ

    നാടൻ തോക്ക് കൈവശം വെച്ച കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിൽ
    അ​ഭി​ലാ​ഷ്​

    Listen to this Article

    ചി​റ്റാ​ർ: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നാ​ട​ൻ തോ​ക്ക് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യെ​യും ചി​റ്റാ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സീ​ത​ത്തോ​ട് ഗു​രു​നാ​ഥ​ൻ മ​ണ്ണ് അ​ഭി​ലാ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ അ​ഭി​ലാ​ഷാ​ണ്(45) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ നാ​ട​ൻ തോ​ക്ക് കൈ​വ​ശം വ​ച്ച​തി​ന് ചി​റ്റാ​ർ പൊ​ലീ​സ് 2023 ൽ ​കേ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു .ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഷാ​ജി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ചി​റ്റാ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ജി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ. അ​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, എ.​എ​സ്.​ഐ.​അ​നി​ല്‍, സി. ​പി. ഒ ​മാ​രാ​യ അ​ജി​ത്ത്, സ​ജി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Second suspect in the case of possession of a country-made gun arrested
