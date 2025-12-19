Begin typing your search above and press return to search.
19 Dec 2025 5:12 PM IST
Updated Ondate_range 19 Dec 2025 5:12 PM IST
എൽ.കെ.ജി വിദ്യാർഥിനിയെ സ്കൂൾ ബസിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് പരാതി; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
News Summary - School bus employee arrested for sexually harassing LKG student
മലപ്പുറം: എൽ.കെ.ജി വിദ്യാർഥിനിയെ സ്കൂൾ ബസിൽവെച്ച് ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. സ്കൂൾ ബസ് ക്ലീനറും മലപ്പുറം കന്മനം തുവ്വക്കാട് സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് ആഷിഖാണ് (28) കൽപകഞ്ചേരി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
കടുങ്ങാത്തുകുണ്ടിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ ബസിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. ആഷിഖിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അതേസമയം, ആഷിഖിനേയും സഹോദരിയേയും ഒരുസംഘം ആളുകൾ വീട്ടിൽ കയറി മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
