Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:33 PM IST

    ശബരിമല: സുധീഷ്​ കുമാറിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും

    Sabarimala Gold Missing Row
    Listen to this Article

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​റി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി 90 ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ‌ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി കേ​സി​ലും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ കേ​സി​ലും ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​റി​നെ എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ 90 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ചാം പ്ര​തി​യും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​മാ​ണ് സു​ധീ​ഷ്.

    ചെ​മ്പ് പാ​ളി എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ​തി​ലും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ലും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത മു​രാ​രി ബാ​ബു, മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​തി​ന​കം ജാ​മ്യം നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    TAGS:bail pleaCrimeSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala: Sudheesh Kumar's bail plea to be considered on Monday
