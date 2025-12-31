Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    31 Dec 2025 10:28 PM IST
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പോറ്റി അടക്കം മൂന്നു പേരെ എസ്.ഐ.ടി കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി എ​ന്നി​വ​രെ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി അ​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​രെ എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, ഒ​മ്പ​താം പ്ര​തി പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി, പ​ത്താം പ്ര​തി ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്.

    മൂ​വ​രെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ക്ല​ബി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത ശേ​ഷം മൂ​വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി തി​രി​കെ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. സ്വ​ർ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ക​സ്റ്റ​ഡി അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട് ക്രി​യേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ണി​ക്കൂ​ലി​യി​ന​ത്തി​ൽ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച 109.243 ഗ്രാം ​ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന് ​ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ ഗോ​വ​ർ​ധ​ന് ന​ൽ​കി​യ 474.960 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നു പ​ക​ര​മാ​യി അ​തേ അ​ള​വി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണം ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ തി​രി​കെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വി​ലും മൂ​ല്യ​ത്തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​സ്.​പി എ​സ്. ശ​ശി​ധ​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ റി​മാ​ൻ​ഡ് 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടി.

    News Summary - Sabarimala gold missing Row: Three people, including Potty, questioned in SIT custody
