Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightശ​ബ​രി​മ​ല...
    Crime
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:20 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച: ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റിയെ​​ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തിയാക്കി എഫ്​.ഐ.ആർ; ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച: ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റിയെ​​ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തിയാക്കി എഫ്​.ഐ.ആർ; ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തും
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം റാ​ന്നി ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച, ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​ര​ണ്ട്​ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ നി​യ​മ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള റാ​ന്നി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം​വ​രെ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന, ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ 10 പ്ര​തി​ക​ളും ക​ട്ടി​ള അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ൽ എ​ട്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​രു എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളി​ലും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി. ​

    ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ കേ​സി​ൽ 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ​പ്ര​തി​ക​​​ളെ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി വി​ളി​ച്ചു​ വ​രു​ത്താ​നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യ​ട​ക്കം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​ ശേ​ഷ​മാ​കും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ കൈ​മാ​റു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണ​മ​ട​ക്കം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ​ശേ​ഷം അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​കേ​സു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​രു കേ​സാ​ക്കി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SabrimalaLatest NewsSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala Gold Missing Row: FIR filed
    Similar News
    Next Story
    X