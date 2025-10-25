Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:31 PM IST
    date_range 25 Oct 2025 10:31 PM IST

    ഭര്‍ത്താവിനെ തലക്കടിച്ചുകൊന്ന റോസമ്മക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

    ഭര്‍ത്താവിനെ തലക്കടിച്ചുകൊന്ന റോസമ്മക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നെ ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച് റോ​ഡി​ല്‍ കൊ​ണ്ടി​ട്ട കേ​സി​ല്‍ ഭാ​ര്യ​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും പി​ഴ​യും. പെ​രി​ങ്ങോം വ​യ​ക്ക​ര മൂ​ളി​പ്ര​യി​ലെ ചാ​ക്കോ​ച്ച​ന്‍ എ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​മോ​നെ ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ് ഭാ​ര്യ റോ​സ​മ്മ​യെ (62) ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് ജ​ഡ്ജി കെ.​എ​ന്‍. പ്ര​ശാ​ന്ത് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​നും ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യൊ​ടു​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പി​ഴ​യ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രു വ​ര്‍ഷം​കൂ​ടി ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വ് ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഇ​ള​വ് ചെ​യ്യും. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ്റ്റോ​റി​ല്‍ സെ​യി​ല്‍സ്മാ​നാ​യ ചാ​ക്കോ​ച്ച​ന്‍ 2013 ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന് രാ​ത്രി​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​റി​ന് പു​ല​ര്‍ച്ച​യോ​ടെ റോ​ഡി​ല്‍ മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​രി​ങ്ങോം പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സാ​ണി​ത്.

    മാ​താ​വി​നെ പ​രി​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ചാ​ക്കോ​ച്ച​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ല്‍, മൂ​ന്ന് ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന റ​ബ​ർ​തോ​ട്ടം ചാ​ക്കോ​ച്ച​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ അ​മ്മ എ​ഴു​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ്വ​ത്ത് ത​ന്റെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് റോ​സ​മ്മ ചാ​ക്കോ​ച്ച​നു​മാ​യി വ​ഴ​ക്കി​ടാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ദി​വ​സം വ​ഴ​ക്കി​നി​ടെ ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചാ​ക്കോ​ച്ച​നെ റോ​സ​മ്മ അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍. കൊ​ല​ക്ക് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം 30 മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചും ത​ള്ളി​യും റോ​ഡി​ല്‍ കൊ​ണ്ടി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വീ​ട്ടി​ലെ ത​റ​യി​ലും ചു​മ​രി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ ര​ക്ത​ക്ക​റ ക​ഴു​കി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ റോ​സ​മ്മ ആ​യു​ധം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    24 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ല്‍ 16 പേ​രെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി വി​സ്ത​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ അ​ഡീ. സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ റോ​സ​മ്മ​യെ കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക്കു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡ്വ. മാ​ര്‍ട്ടി​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് പ്ര​തി സ്ത്രീ​യാ​ണെ​ന്നും രോ​ഗി​യാ​ണെ​ന്നും കേ​സ് അ​പൂ​ര്‍വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​പൂ​ര്‍വ​മ​ല്ലെ​ന്നും വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡ്വ. യു. ​ര​മേ​ശ​ൻ കേ​സ് അ​പൂ​ര്‍വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി റോ​സ​മ്മ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ത​ന്നെ ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​പൂ​ര്‍വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ കേ​സ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി കെ.​എ​ന്‍. പ്ര​ശാ​ന്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. ഷെ​റി​മോ​ള്‍ ജോ​സ്, അ​ഡ്വ. മ​ധു എ​ന്നി​വ​രും ഹാ​ജ​രാ​യി.

