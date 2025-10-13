Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:46 AM IST

    ഒ​ന്ന​ര​കോ​ടി​യു​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച; മു​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ട​ക്കം പി​ടി​യി​ൽ

    ഒ​ന്ന​ര​കോ​ടി​യു​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച; മു​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ട​ക്കം പി​ടി​യി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ​വ. എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ്ര​ഫ​സ​റു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 1.5 കോ​ടി രൂ​പ​യും 2.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. പ്ര​ഫ​സ​റു​ടെ മു​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ ശ​ങ്ക​ര​പ്പ​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ ആ​സൂ​ത്ര​ക​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 19നാ​ണ് സം​ഭ​വം. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു തു​ക ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ ശ​ങ്ക​ര​പ്പ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ്ര​ഫ​സ​റെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജേ​ന്ദ്ര ജെ​യി​ൻ, ഹേ​മ​ന്ദ് ജെ​യി​ൻ, ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഗൗ​ഡ, ജ​ഗ​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ശ്രീ​നി​വാ​സ്, കി​ര​ൺ ജെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ. 1.27 കോ​ടി ​രൂ​പ ക​​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ശ​ങ്ക​ര​പ്പ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സീ​ലു​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും വി​സി​റ്റി​ങ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ക​​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക​ളെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

