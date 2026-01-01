Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവിരമിച്ച...
    Crime
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 8:47 AM IST

    വിരമിച്ച പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ വീട്ടിൽ കവർച്ച ശ്രമം; യുവ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വിരമിച്ച പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ വീട്ടിൽ കവർച്ച ശ്രമം; യുവ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    കാ​ർ​ത്തി​ക്, സ്വാ​തി

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: പുത്തൂരിലെ റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ എ.വി. നാരായണയുടെ(84) വീട്ടിൽ അർധരാത്രി കവർച്ചക്ക് ശ്രമിച്ച കേസിൽ യുവ ദമ്പതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുത്തൂർ മുദുരുവിൽ താമസിക്കുന്ന കാർത്തിക് റാവു (31), ഭാര്യ കെ.എസ്. സ്വാതി റാവു (25) എന്നിവരെയാണ് പുത്തൂർ കസബയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

    കഴിഞ്ഞ മാസം 17ന് അർധരാത്രിയിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് മുഖം മറച്ച രണ്ടുപേർ പിൻവാതിലിലൂടെ തന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതായി നാരായണ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. അവർ തന്നെയും ഭാര്യയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

    ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ, ഭാര്യക്ക് പരിക്കേറ്റു, നിലവിളിയും ബഹളവും കേട്ട് ഭയന്ന അക്രമികൾ പിൻവാതിലിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സാധനങ്ങളൊന്നും മോഷ്ടിക്കാനായില്ല. നാരായണയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പുത്തൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newsrobbery attemptRetired teacherYoung couple
    News Summary - Robbery attempt at retired principal's house; Young couple arrested
    Similar News
    Next Story
    X