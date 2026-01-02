Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 1:14 PM IST

    റിട്ട. അധ്യാപികയുടെ വീട്ടിലെ കവർച്ച: ജോലിക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 17 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യി​രു​ന്നു
    റിട്ട. അധ്യാപികയുടെ വീട്ടിലെ കവർച്ച: ജോലിക്കാരി അറസ്റ്റിൽ
    അശ്വതി

    Listen to this Article

    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പൊ​ന്നാ​നി പ​ള്ള​പ്രം ക​ക്കൂ​ങ്ങ​ൽ അ​ശ്വ​തി (38) യെ​യാ​ണ് പൊ​ന്നാ​നി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പൊ​ന്നാ​നി വി​ജ​യ​മാ​താ കോ​ൺ​വെൻറ് സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​രാ​യ മി​ലി​ട്ട​റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും ഭാ​ര്യ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പി​ക​യും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 17 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​യേ​റി​യ മ​ദ്യ കു​പ്പി​ക​ളും റാ​ഡോ വാ​ച്ചും ക​ള​വ് പോ​യ കേ​സി​ലാ​ണ് വീ​ട്ടു ജോ​ലി​ക്കാ​രി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴ​ര പ​വ​ൻ വി​ല​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി പോ​യ സ​മ​യ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്നാ​ണ് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ക​രു​തി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​പ്പി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യെ​പ്പ​റ്റി സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട് റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്ത​തി​ൽ മോ​ഷ​ണം പോ​യ മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ വെ​ച്ച് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി പ​ണ​യം വെ​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ശ്വ​തി പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​യെ പൊ​ന്നാ​നി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി മ​ഞ്ചേ​രി വ​നി​താ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    പൊ​ന്നാ​നി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ സി.​വി. ബി​ബി​ൻ, ആ​ന്റോ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, എ.​എ​സ്‌.​ഐ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ, എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത് കു​മാ​ർ, പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:robberyPolice CaseHousemaid arrestedCrime
