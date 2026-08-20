Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 12:01 PM IST

    ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; റിട്ട അധ്യാപകന് നഷ്ടമായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; റിട്ട അധ്യാപകന് നഷ്ടമായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ
    cancel

    നേ​മം: കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​രാ​തി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ലി​യ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​യും റി​ട്ട.​കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്റെ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വ്യാ​ജ ടെ​ലി​ഫോ​ൺ കോ​ളി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ പ്രു​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. റോ​ഷ്നി ശ​ർ​മ്മ എ​ന്ന് സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ യു​വ​തി​യാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2017ൽ ​എ​ടു​ത്ത പോ​ളി​സി ലാ​പ്‌​സാ​യെ​ന്നും അ​ത് പു​തു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​നു​രാ​ധ ജെ​യ്ൻ എ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യു​ടെ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യും ഐ.​ആ​ർ.​ഡി.​എ.​ഐ​യു​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​ത്തെ പ്രീ​മി​യം തു​ക​യാ​യ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പ​ഞ്ചാ​ബ് നാ​ഷ​ണ​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ചി​ഹ്ന​വും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ ലെ​റ്റ​ർ​പാ​ഡും വ്യാ​ജ വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ത​ന്നോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച കോ​ളി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ വ​ഴു​ത​ക്കാ​ട് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് തു​ക ഇ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണം കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടും അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് യാ​തൊ​രു അ​റി​യി​പ്പോ കോ​ളോ വ​ന്നി​ല്ല. താ​ൻ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നു​ള്ള സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പി​ന്നീ​ട് സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ താ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ വി​വ​രം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. സൈ​ബ​ർ പോ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cyber Crimeinsurance fraudThiruvananthapuramKerala
    News Summary - Retired Professor Loses ₹1 Lakh in Fake Insurance Policy Renewal Scam
    Similar News
    Next Story
    X