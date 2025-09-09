Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    9 Sept 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:59 PM IST

    റാപ്പർ വേടനെ ആറു മണിക്കൂർ ചോദ്യംചെയ്തു; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശം

    Rapper Vedan
    റാപ്പർ വേടൻ

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: യു​വ​ഡോ​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ ബ​ലാ​ത്സം​​ഗ പ​രാ​തി​യി​റാ​പ്പ​ർ വേ​ട​നെ (ഹി​ര​ൺ​ദാ​സ് മു​ര​ളി) പൊ​ലീ​സ്​ ആ​റു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വേ​ട​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. കേ​സി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ വേ​ട​നോ​ട്​ പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ഹൃ​ദം ന​ടി​ച്ച് പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് വി​വാ​ഹ​വാ​​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പാ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ 31,000 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    2021 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ 2023 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് യു​വ​ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രാ​തി. വേ​ട​നു​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും താ​ൻ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    താ​നും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ര​സ്പ​ര​സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് താ​മ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വേ​ട​ൻ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് എ​ടു​ത്ത മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ലും വേ​ട​ന്‍ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഈ ​കേ​സി​ലെ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി ഇ​തു​വ​രെ മൊ​ഴി ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വൈ​കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ വേ​ട​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. താ​ൻ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. എ​വി​ടെ​യും പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മെ​ന്നും വേ​ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നു​ ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​യ​ച്ചേ​ക്കും.

