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    Crime
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 11:18 AM IST

    15 വയസ്സുകാരിക്ക് പീഡനം: ബന്ധു ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ്

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    15 വയസ്സുകാരിക്ക് പീഡനം: ബന്ധു ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ്
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    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: വീ​യ​പു​ര​ത്ത് 15 കാ​രി​യാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളെ വീ​യ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഹ​രി​പ്പാ​ട്ടെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നും ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​താ​വു​മാ​യ അ​ഭി​ജി​ത്ത്, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ന്ധു മാ​ന്നാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ അ​മ്പാ​ടി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ. കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​താ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വീ​യ​പു​രം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ തൃ​ശ്ശൂ​രി​ലെ ഒ​രു ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ഭി​ജി​ത്തി​നൊ​പ്പം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് പീ​ഡ​ന​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    താ​ൻ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ ചേ​ച്ചി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ അ​മ്പാ​ടി നി​ര​ന്ത​രം പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി പൊ​ലീ​സി​ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൂ​ടി ത​ന്നെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യി​ലു​ണ്ട്. മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​മ്പാ​ടി​യെ​യും അ​ഭി​ജി​ത്തി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

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    TAGS:Child AbuseHarippadPOCSOCrime
    News Summary - Rape of 15-year-old girl: Case filed against four people including relative
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