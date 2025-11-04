Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:09 PM IST

    മദ്യം നല്‍കിയും അശ്ലീല വിഡിയോ കാണിച്ചും 12കാരിക്ക് പീഡനം: മാതാവടക്കം രണ്ടു പ്രതികള്‍ക്ക് 180 വര്‍ഷം തടവും പിഴയും

    മദ്യം നല്‍കിയും അശ്ലീല വിഡിയോ കാണിച്ചും 12കാരിക്ക് പീഡനം: മാതാവടക്കം രണ്ടു പ്രതികള്‍ക്ക് 180 വര്‍ഷം തടവും പിഴയും
    Listen to this Article

    മ​ഞ്ചേ​രി: 12 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വി​നെ​യും മാ​താ​വി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും മ​ഞ്ചേ​രി സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പോ​ക്‌​സോ കോ​ട​തി വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 180 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 11.75 ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.

    പി​ഴ​യ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 20 മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ഡ്ജി എ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വി​ധി​ച്ചു. പി​ഴ​ത്തു​ക അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ല്‍ക​ണം. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ക്ടിം കോ​മ്പ​ന്‍സേ​ഷ​ന്‍ ഫ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ല്‍ സ​ര്‍വീ​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്ടെ​യും വ​ള്ളി​ക്കാ​പ്പ​റ്റ​യി​ലെ​യും വാ​ട​ക വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മ​ദ്യം ന​ല്‍കി​യും അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ കാ​ണി​ച്ചും ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വ​മേ​ൽ​പി​ച്ചു​മാ​യി​രു​ന്നു പീ​ഡ​നം. മ​ല​പ്പു​റം വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് ‍ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന റ​സി​യാ ബം​ഗാ​ള​ത്താ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന സ​ന്ധ്യാ​ദേ​വി, സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ദീ​പ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. എ. ​സോ​മ​സു​ന്ദ​ര​ന്‍ 26 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ ലൈ​സ​ണ്‍ വി​ങ്ങി​ലെ അ​സി. സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ എ​ന്‍. സ​ല്‍മ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ ത​വ​നൂ​ര്‍ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു.

