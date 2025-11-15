Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    date_range 15 Nov 2025 12:48 PM IST
    date_range 15 Nov 2025 12:48 PM IST

    റെ​യി​ല്‍വേ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്ത​ട്ടി​പ്പ്; തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ല്‍

    12 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു
    crime
    camera_altരതീഷ് കുമാർ
    മേ​പ്പാ​ടി: മ​ക​ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റെ​യി​ല്‍വേ​യി​ല്‍ ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പി​താ​വി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ല്‍. പേ​രൂ​ര്‍ക​ട വേ​റ്റി​ക്കോ​ണം തോ​ട്ട​രി​ക​ത്ത് വീ​ട് ആ​ര്‍. ര​തീ​ഷ് കു​മാ​റി (40)നെ​യാ​ണ് മേ​പ്പാ​ടി പൊ​ലീ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​മ്പാ​നൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ല്‍ ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2023 മാ​ര്‍ച്ചി​ലാ​ണ് റെ​യി​ല്‍വേ​യി​ല്‍ ക്ല​ര്‍ക്ക് ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് നാ​ലം​ഗ സം​ഘം വ​ടു​വ​ഞ്ചാ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യ​ത്.

    കേ​സി​ല്‍ 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ ഗീ​താ​റാ​ണി, 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ല്‍ വി​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. കേ​സി​ൽ ഇ​നി ഒ​രാ​ളെ കൂ​ടി പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ണ്ട്.

    ഇ​വ​ര്‍ പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി 11,90,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​ല​ത​വ​ണ ഫോ​ണി​ല്‍ വി​ളി​ച്ചും നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​യും മ​ക​നേ​യും ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച് വ​രു​ത്തി​യും വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. റെ​യി​ല്‍വേ​യു​ടെ അ​പ്പോ​യ്മെ​ന്റ് ലെ​റ്റ​റു​ക​ളും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളും കൃ​ത്രി​മ​മ​മാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച് അ​സ്സ​ല്‍ രേ​ഖ​യാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ക​ന് നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കു​ക​യും ത​പാ​ല്‍ വ​ഴി അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ല്‍കു​ക​യും വാ​ങ്ങി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ മേ​പ്പാ​ടി സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

