Madhyamam
    9 Oct 2025 9:56 AM IST
    9 Oct 2025 9:56 AM IST

    സ്കൂളിലും കോളജിലും റാഗിങ് മർദനം; രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ

    സ്കൂളിലും കോളജിലും റാഗിങ് മർദനം; രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കണ്ണൂർ: ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരെ സഹപാഠികളുടെ ക്രൂരമായ റാഗിംഗും വധഭീഷണിയും. റാഗിങിൽ പരിക്കേറ്റ അഴീക്കോട് മീൻകുന്ന് ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെയും ഇരിക്കൂർ സിഗ്ബ കോളേജിലെയും വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മീൻകുന്ന് ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർഥി അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറ സ്വദേശി സഹൽ ജസീൽ (17) നെയാണ് സ്കൂളിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകവേ അതേ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു ഹ്യുമാനിറ്റീസിലെ ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികൾ മർദിച്ചത്.

    സ്കൂൾ അധികൃതരെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചിട്ടും ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ മകനുണ്ടായ അവസ്ഥ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാവരുതെന്നും വിദ്യാർഥിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇ​രി​ക്കൂ​ർ സി​ബ്ഗ കോ​ള​ജ് ബി​.ബി.​എ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക​ണ്ടി മ​സ്‌​ക്ക​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ഫി​ഹിനാ(18)ണ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രണ്ടു സീ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കൾ മൂ​ത്ര​പ്പു​ര​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു പോ​യി ത​ല​യ്ക്ക​ടി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    റാ​ഗിം​ഗ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കോ​ള​ജി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി ത​ന്നാ​ൽ നി​ന​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പൽ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും നാ​ഫി​ഹ്പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പോ​യി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ അ​ഞ്ചര​ക്ക​ണ്ടി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

