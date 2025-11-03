Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:58 PM IST

    ട്രെയിനിൽനിന്ന് തള്ളിയിട്ടു; യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽതന്നെ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച്​ പ്ര​തി

    മ​തി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​താ​വ്
    Train,Woman,Confession,Crime,Critical, തിരുവനന്തപുരം, ട്രെയിൻ, ക്രൈം
    പ്രതി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ൽ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ൻ ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് ച​വി​ട്ടി​ത്ത​ള്ളി​യി​ട്ട 19 കാ​രി ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ. ത​ല​ക്കും ന​ട്ടെ​ല്ലി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്​ പാ​ലോ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ക്കു​ട്ടി​ (സോ​നു) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്. ത​ല​ച്ചോ​റി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ ക്ഷ​തം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്​​തം ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​താ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ സൂ​പ്ര​ണ്ട്​ ഡോ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ബോ​ര്‍ഡ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കേ​ര​ള എ​ക്സ്പ്ര​സി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​തി​യെ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ൻ സു​രേ​ഷ്​​കു​മാ​ർ ത​ള്ളി​യി​ട്ട​ത്. ശ്രീ​ക്കു​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൂ​ട്ടു​കാ​രി അ​ർ​ച്ച​ന​യെ​യും ഇ​യാ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ർ​ച്ച​ന​യെ ത​ള്ളി​യി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ർ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ലു​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ശു​ചി​മു​റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ് അ​തി​ക്ര​മ​മെ​ന്നാ​ണ് മൊ​ഴി. വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി യു​വ​തി​യെ ത​ള്ളി​യി​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ര്‍.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും സു​രേ​ഷും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി പ​ന​ച്ച​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. വാ​തി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ത​ള്ളി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ഴി. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്​ കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ്രീ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക്​ മ​തി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​താ​വ് പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശി​നി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​പ​തോ​ളം മു​റി​വു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മാ​താ​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

