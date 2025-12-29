Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 7:46 AM IST

    സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ കൊലക്കേസ്; അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ കെ.സി.ഒ.സി.എ ചുമത്തി

    സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ കൊലക്കേസ്; അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ കെ.സി.ഒ.സി.എ ചുമത്തി
    അറസ്റ്റിലായവർ

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: സെപ്റ്റംബർ 27ന് മാൽപെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കൊടവൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസ് കമ്പനിയായ എം.കെ.എം.എസ് ഉടമ സൈഫുദ്ദീൻ അത്രാദിയെ (സെയ്ഫ്) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആറുപേർക്കെതിരെ കർണാടക സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ നിയന്ത്രണ നിയമം 2000 (കെ.സി.ഒ.സി.എ) സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

    ഉഡുപ്പി മിഷൻ കോമ്പൗണ്ടിനടുത്തുള്ള കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഖാൻ (27), കരമ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് (37), കൃഷ്ണപുരയിൽ താമസിക്കുന്ന അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ (43), ഖാന്റെ ഭാര്യ റിദ ഷബാന (27), മാലി മുഹമ്മദ് സിയാൻ (31) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മുഖ്യപ്രതി വിദേശത്ത് ഒളിവിലാണ്.

    TAGS:Accused arrestPrivate Bus OwnerMurder Case
    News Summary - Private bus owner murder case; KCOCA charges five people
