Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമുൻവിരോധം; സ്കൂട്ടർ...
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 1:45 PM IST

    മുൻവിരോധം; സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മുൻവിരോധം; സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ

    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്പി​ച്ച​യാ​ളെ പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​ന്ത​ളം കു​ര​മ്പാ​ല ച​രു​വി​ള​തെ​ക്കേ​തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​റാ​ണ്​ (41) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 9.30യോ​ടെ ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ മു​ൻ​വി​രോ​ധം നി​മി​ത്തം ത​ട​ഞ്ഞ് നി​ർ​ത്തു​ക​യും പി​ച്ചാ​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്കൂ​ട്ട​റോ​ടി​ച്ച ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​വേ ഇ​ട​തു​കൈ​ക്കും​ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​റ്റു.

    ത​ട​സ്സം പി​ടി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​ർ​യാ​ത്രി​ക​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യെ പ്ര​തി സ്ക്വ​യ​ർ ട്യൂ​ബ് കൊ​ണ്ട് ന​ടു​വി​ന് അ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ റ്റി.​ഡി. പ്ര​ജീ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി​ഷ്ണു. യു.​വി, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ​ര​ത്​ പി​ള​ള, എ​സ്. അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ, അ​മ​ൽ​ഹ​നീ​ഫ്, അ​ർ​ച്ചി​ത് സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ATTACKEDPathanamthitta NewsSuspect arrestedprevious enmity
    News Summary - Previous enmity; Suspect arrested in attack on scooter couple
    Similar News
    Next Story
    X