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    ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ പൊലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൽ ഗർഭിണി മരിച്ചു; നവജാത ശിശു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

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    ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ പൊലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൽ ഗർഭിണി മരിച്ചു; നവജാത ശിശു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
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    ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫിറോസ്ബാദ് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുലക്കുന്ന ഒരു ദാരുണ സംഭവമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയായ ഭർത്താവിനെ പിടികൂടാൻ രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമായ അതിക്രമത്തിൽ 28 കാരിയായ ഗർഭിണിയായ യുവതി ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു. പൊലീസിന്റെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി പിന്നീട് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

    ഫിറോസ്ബാദിലെ ശിഖോബാദ് മേഖലയിലുള്ള ലഭൗവ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏകദേശം 11:45-ഓടെയാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ധർമ്മപാൽ സിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഗൗരവ് എന്ന യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മോഷണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന ഗർഭിണിയായ അഞ്ജലി എന്ന യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രൂരമായി ചവിട്ടുകയായിരുന്നു എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ചവിട്ടേറ്റ ഉടൻ തന്നെ യുവതി നിലത്തുവീഴുകയും ചെയ്തു.

    ഗൗരവിനെ പൊലീസ് ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നാലെ അഞ്ജലിയുടെ ആരോഗ്യനില പെട്ടെന്ന് വഷളാകുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ശിഖോബാദിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവർ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. എന്നാൽ പ്രസവാനന്തരം നില കൂടുതൽ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് ഫിറോസ്ബാദിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭാര്യയുടെ മരണവിവരമറിഞ്ഞാണ് പൊലീസ് ഗൗരവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചത്. അതേസമയം ആൺകുഞ്ഞ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആഗ്രയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

    യുവതിയുടെ ദാരുണ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ കടുത്ത അമർഷവുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടുകയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവും അതിക്രമവും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഫിറോസ്ബാദ് എസ്‌പി ആദിത്യ ലാംഘെയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ധർമ്മപാൽ സിങ്, സത്യപാൽ സിങ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ മോഹൻ സിങ്, അരവിന്ദ് കുമാർ, കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ ഭവ്തോഷ് കുമാർ, കുൽദീപ് കുമാർ എന്നിവരെ ഉടൻ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും കനത്ത പൊലീസ് കാവലിൽ അന്തിമ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ജനരോഷത്തിനും നടുക്കത്തിനുമാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Pregnant woman dies after police brutally beat her
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