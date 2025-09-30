Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    30 Sept 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 2:45 PM IST

    കാമുകനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ഗർഭിണിയായ പതിനാറുകാരി

    കാമുകനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ഗർഭിണിയായ പതിനാറുകാരി
    റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഢിൽ ഗർഭിണിയായ 16കാരി കാമുകനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

    കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ബിലാസ്പൂരിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പെൺകുട്ടി അമ്മയോടാണ് വിവരം പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അമ്മ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മൃതദേഹം ഗഞ്ജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഉള്ള ലോഡ്ജിൽ വച്ച് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

    സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് പെൺകുട്ടി കാമുകനായ മുഹമ്മദ് സദ്ദാമിനെ കാണാൻ റായ്പൂരിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും റായ്പൂർ സത്കർ ഗലിയിലെ അവോൺ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തു. മൂന്നുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. പെൺകുട്ടിയോട് ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ സദ്ദാം നിർബന്ധിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കായി. അതിനുശേഷമാണ് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന സദ്ദാമിനെ കത്തിയുപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സദ്ദാമി​ന്റെ കൈവശം കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപയോഗിച്ച് മുമ്പ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കത്തിയാണ് പെൺകുട്ടി കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തിരിച്ച് ബിലാസ്പൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടി അമ്മയോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും അവർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    TAGS:ChhattisgarhraipurMinor GirljuvenilePOCSOCrimetop news
    News Summary - Pregnant Teen Slits Boyfriend's Throat With Knife
