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    ‘തൂ​ഫാ​നി’​ൽ പൊ​ള്ളി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ

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    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യ മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​നും വ​ല​യി​ൽ
    ‘തൂ​ഫാ​നി’​ൽ പൊ​ള്ളി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​നി​ൽ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ഇ​ട​ത്-​വ​ല​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ് രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി വ​ല​യി​ലാ​യ​തി​ന് കൃ​ത്യം ഒ​രു​മാ​സ​മ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ സ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് ല​ഹ​രി​യു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യൂ​ത്ത്കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ല​ത് അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ഈ ​വാ​ർ​ത്ത വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​പ്പോ​ൾ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​നെ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ പൊ​ക്കി​യ​തോ​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​ത് പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ളും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ആ​ദ്യം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ്

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ആ​ദ്യം പി​ടി​യി​ലാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​വെ​ട്ടി തേ​ക്കും​കാ​ട്ടി​ൽ ടി.​എ​സ്. ഷി​യാ​സ് (35). ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​ട​വെ​ട്ടി ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ ക​നാ​ൽ​പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​യാ​ള​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്.

    കു​മ്മം​ക​ല്ല് ഓ​ലി​ക്ക​ൽ ആ​ഷി​ക് (23), ഇ​ട​വെ​ട്ടി ചീ​ങ്ക​ല്ലേ​ൽ ഹ​ർ​ഷി​ദ് (33), വെ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ക​ണി​പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ഹാ​ൽ (22) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ. പി​ടി​യി​ലാ​യ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ​നി​ന്നും കാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി 18.18 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും 10 ഗ്രാം ​ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ഇ​യാ​ളെ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണി​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പും ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    കു​രു​ങ്ങി മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ് രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി വ​ല​യി​ലാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ സ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​യാ​ൾ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    2020-25 ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​ത് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ​ത്. സ്കൂ​ളി​ന് എ​ൻ.​ഒ.​സി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ‍യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പി​ന്നീ​ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി. ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി​യി​ല​ട​ക്കം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വ​വും വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​പി​താ​വ് സ്ഥാ​ന​മ​ട​ക്കം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്ന​ര​മാ​സം; പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് 549 പേ​ർ

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ന് കീ​ഴി​ൽ മൂ​ന്ന​ര​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ൽ 507 കേ​സു​ക​ളി​ൽ 549 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 117.21 ഗ്രാം ​ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ൽ, 33.24 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ, 0.102 ഗ്രാം ​എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി സ്റ്റാ​മ്പ്‌, 21.9772 കി​ലോ ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ്, 268 ക​ഞ്ചാ​വ് ബീ​ഡി​ക​ൾ, 30 ക​ഞ്ചാ​വ് ചെ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളോ, ഉ​പ​യോ​ഗ​മോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ടാ​ല്‍ ജി​ല്ല തൂ​ഫാ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​ന​മ്പ​റാ​യ 9497932508ൽ ​അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ സ​ന്ദേ​ശം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​എ. ന​സീം അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Political parties devastated by operation toofan
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