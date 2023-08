പൊലീസുകാരെ പൂട്ടിയിട്ട് മർദനം; നാലുപേർകൂടി പിടിയിൽ

cancel camera_alt പ്ര​ജി​ൽ, സ​ന​ൽ, സ​ങ്കീ​ർ​ത്ത്, കാ​ർ​ത്തി​ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ണ്ണൂ​ർ: അ​ത്താ​ഴ​ക്കു​ന്നി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ ടൗ​ൺ എ​സ്.​ഐ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ക്ല​ബി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​ജി​ൽ, സ​ന​ൽ, സ​ങ്കീ​ർ​ത്ത്, കാ​ർ​ത്തി​ക് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​യി​ലാ​യി. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ പി​ടി​യി​ലാ​യ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി ഓ​ലാ​ട്ടു​ചാ​ൽ കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ നി​വാ​സി​ൽ അ​ഭ​യ് (22), കോ​ട്ടാ​ളി ഗീ​താ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ഷ് (26), വ​ള്ളു​വ​ക്ക​ണ്ടി അ​ൻ​സീ​ർ (21) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്താ​ണ് കേ​സ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ ടൗ​ൺ എ​സ്.​ഐ സി.​എ​ച്ച്. ന​സീ​ബ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് അ​ത്താ​ഴ​ക്കു​ന്നി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ദ്യ​പ​സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ, അ​ത്താ​ഴ​ക്കു​ന്നി​ലെ ക്ല​ബി​ൽ കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. Show Full Article

News Summary -

Policemen were locked up and beaten; Four more arrested