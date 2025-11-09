Begin typing your search above and press return to search.
    ഗോൾഡൻവാലി നിധി തട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്

    മു​ഖ്യ​പ്ര​തി താ​ര​യെ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു
    താര

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വാ​ലി​നി​ധി നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി ത​മ്പാ​നൂ​ർ​ പൊ​ലീ​സ്. നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് തു​ക മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി തൈ​യ്ക്കാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ​ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ​വാ​ലി നി​ധി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ നേ​മം സ്റ്റു​ഡി​യോ റോ​ഡി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​യി​ൽ താ​ര കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​ര എം (51) ​നെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ത​മ്പാ​നൂ​ർ സി.​ഐ ജി​ജു കു​മാ​ർ പി.​ഡി യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​വീ​ണ്ടും ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കോ​ടി​ക​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി കാ​ന​ഡ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 29 ന് ​ത​മ്പാ​നൂ​ർ പോ​ലീ​സ് സം​ഘം ബം​​ഗു​ളു​രൂ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് പി​ടി കൂ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് റി​മാ​ന്റി​ലാ​യ താ​ര കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള തു​ക ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ജാ​മ്യം നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ പ​ണം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​മ്പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫോ​ർ​ട്ട് എ.​സി. ബി​നു​കു​മാ​ർ സി, ​ത​മ്പാ​നൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ജി​ജു കു​മാ​ർ പി. ​ഡി, എ​സ്.​ഐ. ബി​നു മോ​ഹ​ൻ , സി ​പി ഒ ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ കെ, ​വ​നി​താ സി​പി​ഒ മാ​രാ​യ. സ​യ​ന, ഗീ​തു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള​ള സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ർ​ഡ് ചെ​യ്തു.​പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് പോ​ലീ​സി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം കു​വൈ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മു​ങ്ങി​യ മ​റ്റൊ​രു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​ടി തോ​മ​സി​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു . ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള മ​റ്റ് ര​ണ്ട്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി

    TAGS:trivandrumInvestment fraudArrestlatest
