Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമെഡി. കോളജ് പാർക്കിങ്...
    Crime
    Posted On
    5 April 2026 10:47 AM IST
    Updated On
    5 April 2026 10:47 AM IST

    മെഡി. കോളജ് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞെന്ന് പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മെഡിക്കല്‍ കോളജ്: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മൾട്ടി സ്പെഷാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് സമീപത്തെ പാര്‍ക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത് നവജാത ശിശുവല്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലുള്ള രൂപമാണെന്നും മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പൊലീസ്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ സുരക്ഷ ജീവനക്കാരനാണ് ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് നവജാത ശിശുവിന്റേതാണെന്ന നിലയില്‍ അഭ്യൂഹം പരന്നു. ആറുമാസം മാത്രമാണ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയെന്നാണ് വിദഗ്ധ പരിശോധനക്കുശേഷം ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

    മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചതാണോ അബോര്‍ഷന്‍ നടത്തി ഉപേക്ഷിച്ചതാണോയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും ആശുപത്രിരേഖകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ വ്യക്തതവരുത്താൻ സി.സി ടി.വി കാമറകളുടെ രാത്രികാല ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമോയെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. രാത്രി ഭ്രൂണം ഉപേക്ഷിച്ചതായിരിക്കാമെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceCrime NewsThiruvananthapuram Medical College
    News Summary - Police say fetus found in Med. College parking lot
    X