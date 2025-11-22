Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    date_range 22 Nov 2025 12:49 PM IST
    date_range 22 Nov 2025 12:49 PM IST

    വീ​ട്ടു​വ​ളപ്പി​ലെ മ​രമോ​ഷ​ണം; കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്

    ല​ക്ഷം​രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന മ​ര​ങ്ങളാ​ണ്​ മു​റി​ച്ചു നീ​ക്കി​യ​ത്​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം:പ​ര​പ്പ വ​ട്ടി​പ്പു​ന്ന റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ബെ​ന്നി​യുടെ വീ​ട്ടു​വ​ളപ്പിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു. ഒ​രു ല​ക്ഷം​രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മു​റി​ച്ചു നീ​ക്കി​യ​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഫ്ലോ​റി​ഡ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ അ​റ്റോ​ണി​യാണ് ബെന്നി.

    യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്ഥ​ല​മു​ട​മ ബെ​ന്നി എ​ബ്ര​ഹാം ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ​മേ​ധാ​വി​ക്ക​യ​ച്ച പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ര​പ്പ സ്വ​ദേ​ശി തു​മ്പി എ​ന്ന ജോ​ൺ​സ​ൺ കൊ​ക്കു​ന്നേ​ലി​നും ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ വെ​ള്ള​രി​ക്കുണ്ട്​ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്തു. ന​വം​ബ​ർ 16ന്​ ​വൈ​കി​ട്ട്​ ഏ​ഴു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ മൂ​ന്നം​ഗ​സം​ഘം വ​ള​പ്പി​ൽ ക​യ​റി മ​രം​വെ​ട്ടി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പ​ക​ൽ​നേ​ര​ത്ത്​ വ​ന്ന്​ മ​രം ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി ക​ട​ത്തി​ക്കൊണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി.

    സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലാ​ണെ​ണ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ സം​ഘം സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​യി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ പ​ക​ൽ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ മ​രം മു​റി​ച്ചു​വീ​ഴ്​​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ​ണം നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യ ചി​ല​ർ ബെ​ന്നി​യെ വി​ളി​ച്ച്​​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബെ​ന്നി വെ​ള്ള​രി​ക്കുണ്ട്​ പൊ​ലി​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ ത​ുടർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ എ​ത്തി സ്ഥ​ലം വ​ള​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മു​റ​ിച്ചി​ട്ട മ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ സം​ഘം സ്ഥ​ലം വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബെ​ന്നി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജോ​യി എ​ബ്ര​ഹാം വെ​ള്ള​രി​ക്കുണ്ട്​ പൊ​ലീസി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്.

