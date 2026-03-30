    Crime
    Posted On
    date_range 30 March 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 7:16 AM IST

    12 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ടു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഹുൻസൂരിൽ രാസലഹരി നിർമാണകേന്ദ്രത്തിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ്
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് 

    ബംഗളൂരു: ഹുൻസൂർ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്രദേശത്തെ ഫാംഹൗസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഹുൻസൂർ റൂറൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി റെയ്ഡ് ചെയ്തു.

    ഏകദേശം 12 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 48 കിലോഗ്രാം മെഫെഡ്രോൺ പിടികൂടിയ പൊലീസ് രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.മൈസൂരു സിദ്ദിഖ് മൊഹല്ല നിവാസി മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ (30), ഫാം ഹൗസും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഹുൻസൂരിലെ റഹ്മത്ത് മൊഹല്ല നിവാസി മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ (42) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് മൈസൂരു ജില്ല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മല്ലികാർജുൻ ബാലദണ്ടി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    രത്‌നപുരി, ദസനപുര ഗ്രാമങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫാം ഹൗസ് നിയമവിരുദ്ധമായി വലിയ അളവിൽ സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകൾ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. രത്‌നപുരി ഗ്രാമത്തിന് സമീപം സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹുൻസൂർ റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിശ്വസനീയമായ വിവരം ലഭിച്ചതായി എസ്പി പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ഇർഫാനും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് തന്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ ഷെഡിനുള്ളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകൾ തയാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം നൽകിയയാൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ച അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈസൻസില്ലാതെ സംഘം മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹുൻസൂർ റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഹുൻസൂർ സബ് ഡിവിഷൻ ഡിവൈ. എസ്.പി. രവി, ഹുൻസൂർ റൂറൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് കശ്യപ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫാം ഹൗസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി.

    പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഹുൻസൂർ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള സലിം പാലസിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പൊലീസ് അവരെ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി. മുംബൈയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫാംഹൗസ് വാടകക്കെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ കടത്തിയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

    നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം മറച്ചുവെക്കാൻ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആറ് പേർ ഈ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്പി പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, മയക്കുമരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ ഒളിവിലാണ്. അതേസമയം, രത്നപുരിയിലെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ അടുത്തിടെ മുറിയെടുത്ത നാലുപേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇവർ അപ്രത്യക്ഷരായി. മയക്കുമരുന്ന് വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും അസംസ്കൃത രാസവസ്തുക്കൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് വാങ്ങിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 1985 ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 31(ജി), 21(ജി), 22(ജെ), 22(സി), 38 എന്നിവ പ്രകാരം 151/2026 ക്രൈം നമ്പറായി ഹുൻസൂർ റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളുടെ വാണിജ്യ അളവിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെക്കൽ, നിർമ്മാണം, വിൽപ്പന, ഗതാഗതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്.

    News Summary - Police raid chemical manufacturing facility in Hunsur
    Similar News
    Next Story
    X