Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightതിരുവല്ലയിൽ 47 കാരനെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 8:54 AM IST

    തിരുവല്ലയിൽ 47 കാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി മുറിഞ്ഞതാണ് മരണ കാരണം
    തിരുവല്ലയിൽ 47 കാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവല്ല : തിരുവല്ലയിലെ പൊടിയാടിയിൽ 47 കാരനെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്. കൊച്ചുപുരയിൽ ശശികുമാറിന്റെ മരണമാണ് കൊലപാതകം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് എടുത്ത കേസ് പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് കൊലപാതക കേസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

    ഈ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഉച്ചയോടെയാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി മുറിഞ്ഞതാണ് മരണ കാരണം എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

    ഫോറൻസിക് സംഘം അടക്കം സ്ഥലത്ത് എത്തി പതിമൂന്നാം തീയതി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ശശികുമാറിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കിടപ്പുമുറിയിലെ രക്തക്കറകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് പൊലീസിന് മരണത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്.

    പൊടിയാടി ജംങ്ഷനിലെ ഓട്ടോഡ്രൈവറും അവിവാഹിതനുമായ ശശികുമാർ സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പം ആയിരുന്നു താമസം. ജേഷ്ഠന്റെ കുടുംബവുമായി ഇയാൾക്ക് കാര്യമായ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഭവത്തിൽ തിരുവല്ല ഡി.വൈ.എസ്.പി നന്ദകുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thiruvallaPoliceMurder CaseKerala Newsthyroid gland
    News Summary - Police call the incident of a 47-year-old man found dead in Thiruvalla a murder
    Similar News
    Next Story
    X