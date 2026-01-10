Begin typing your search above and press return to search.
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലെ കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലെ കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    ആ​ദി​ൽ മ​ഷൂ​ദ്, സി​റാ​ജു​ദ്ദീൻ

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലെ കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​യെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. കു​റ്റി​ച്ചി​റ ത​ങ്ങ​ൾ​സ് റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യ​മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​ൽ മ​ഷൂ​ദ് (27 ) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ കു​റ്റി​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി വാ​ടി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​നെ (27) ക​സ​ബ പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​കു​റ്റി​ച്ചി​റ​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന അ​തി​മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തി​രു​വ​ണ്ണൂ​ർ ന​ട​യി​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ​സ് ഹൗ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ (29), കു​ണ്ടു​ങ്ങ​ൽ എം.​സി ഹൗ​സി​ലെ ഷ​ഹ​ദ് (27) എ​ന്നി​വ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സാ​ഫും ക​സ​ബ പൊ​ലീ​സും പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തു​വെ​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 24ന് ​പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും കു​റ്റി​ച്ചി​റ​നി​ന്ന് സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞ് ആ​ദി​ൽ മ​ഷൂ​ദ് നാ​ടു വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദി​ൽ മ​ഷൂ​ദ് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സ് ലു​ക്ക് ഔ​ട്ട് നോ​ട്ടി​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ക​സ​ബ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​സ​ബ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​ജെ. ജി​മ്മി സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ദീ​പു, ഷി​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

