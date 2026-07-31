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    Crime
    Posted On
    date_range 31 July 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 1:02 PM IST

    പോ​ക്സോ; യു​വാ​വി​ന് 29 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ്​

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    പോ​ക്സോ; യു​വാ​വി​ന് 29 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ്​
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    കാ​ർ​ത്തി​ക് ബി​നു

    അ​ടൂ​ർ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ക്ക് 29 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും. ഇ​ര​വി​പേ​രൂ​ർ വ​ള്ളം​കു​ളം നെ​ടു​മ്പ്ര​ത്ത്മ​ല ച​ണ്ണ​മ​ല കോ​ളാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കാ​ർ​ത്തി​ക് ബി​നു (23)വി​നെ​യാ​ണ് അ​ടൂ​ർ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ടി. ​മ​ഞ്ജി​ത്ത് കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി 29 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​നും 1,16,000 രൂ​പ പി​ഴ​ക്കും വി​ധി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം വ​ഴി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 22ന് ​പ്ര​തി വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സ്. തി​രു​വ​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ചാ​ർ​ജ് ഷീ​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും 19 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 17 രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. പി. ​സ്മി​ത ജോ​ൺ ഹാ​ജ​രാ​യി. പ്ര​തി പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:courtyouthstrict punishmentPolicePOCSO
    News Summary - പോ​ക്സോ; യു​വാ​വി​ന് 29 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ്​
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