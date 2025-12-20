Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:41 AM IST

    പോ​ക്‌​സോ: യു​വാ​വി​ന് 49 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 1,10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും

    വിനോദ

    ക​ല്‍പ​റ്റ: പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച യു​വാ​വി​ന് 49 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 1,10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. ത​രി​യോ​ട് 11ാം മൈ​ല്‍, ക​രി​ങ്ക​ണ്ണി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ വി​നോ​ദി​നെ​യാ​ണ് (31) ക​ല്‍പ​റ്റ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    2020 മേ​യി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്‍.​ഒ. സി​ബി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യും പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​ര്‍. ബി​ജു തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ ജി. ​ബ​ബി​ത ഹാ​ജ​രാ​യി.

    TAGS:Child Abusesexual abusePOCSOCrime
    News Summary - POCSO man sentenced to 49 years in prison and fined Rs 1,10,000
