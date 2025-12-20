പോക്സോ: യുവാവിന് 49 വര്ഷം തടവും 1,10,000 രൂപ പിഴയുംtext_fields
കല്പറ്റ: പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച യുവാവിന് 49 വര്ഷം തടവും 1,10,000 രൂപ പിഴയും. തരിയോട് 11ാം മൈല്, കരിങ്കണ്ണി ഉന്നതിയിലെ വിനോദിനെയാണ് (31) കല്പറ്റ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷല് കോടതി ജഡ്ജി കെ. കൃഷ്ണകുമാര് ശിക്ഷിച്ചത്.
2020 മേയിലാണ് ഇയാള് കുട്ടിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്. പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇന്സ്പെക്ടറായിരുന്ന എന്.ഒ. സിബി കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
തുടര്ന്ന് എസ്.എച്ച്.ഒ ആര്. ബിജു തുടരന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് ജി. ബബിത ഹാജരായി.
