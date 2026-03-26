Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപോക്സോ കേസ്: യുവാവിന്...
    Crime
    Posted On
    26 March 2026 9:11 PM IST
    Updated On
    26 March 2026 9:11 PM IST

    പോക്സോ കേസ്: യുവാവിന് ആറ് വർഷം കഠിന തടവും അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    വിനീത്

    വർക്കല: പോക്സോ കേസിൽ യുവാവിന് ആറ് വർഷം കഠിന തടവും അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും.ചെമ്മരുതി വില്ലേജിൽ പനയറ തച്ചോട് സംഘമ്മുക്കിൽ മീമ്പാട്ടുവിള വീട്ടിൽ വിനീതിനെയാണ് (41) വർക്കല അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി സിനി എസ്.ആർ ശിക്ഷിച്ചത്. 2024ൽ അയിരൂർ എസ്. ഐ ആയിരുന്ന അനൂപ്.എ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിലാണ് വിധി വന്നത്.

    പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വീതവും കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കണം. പിഴത്തുകയിൽ നിന്ന് 25000 രൂപ ഇരയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായും നൽകണം. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. പി ഹേമചന്ദ്രൻ നായർ ഹാജരായി. സി.പി.ഒ പ്രിയ .ജി.വി. പ്രോസിക്യൂഷന് സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:imprisonmentPOCSO CaseLatest NewsKeralaCrimeNews
    News Summary - POCSO case: Youth sentenced to six years in rigorous imprisonment and fined Rs. 50,000
